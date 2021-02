Cerca de 600 recetas diarias entrega a domicilio la farmacia del Hospital Clínico Magallanes

Alrededor de 600 recetas diarias a domicilio entrega la farmacia del Hospital Clínico Magallanes desde que comenzó la emergencia sanitaria por el Covid-19, pandemia que obligó al organismo a reordenar su unidad y adaptarse a los nuevos requerimientos. Desde abril del año pasado, se han recepcionando las solicitudes a través del call center 61 229 3040 y 612 229 3183 y también en el correo electrónico farmaciacoordina.hcm@redsalud.gov.cl.

“Funcionamos en base a documentos vigentes, en caso de que haya vencido, debe comunicarse con su Centro Adosado y de Especialidad (CAE) para renovarlo. Luego, se gestiona la orden de forma interna para que se le pueda hacer llegar los remedios al paciente”, explicó la química farmaceútica Angela Troncoso.

Agregó que cinco móviles son los encargados de brindar este valioso servicio a la comunidad, de 8.00 a 18.00 horas, en la dirección que entreguen las personas.

“Si no hay nadie en la casa, el repartidor los contacta de forma telefónica y si no responde, en la tarde se regresa, en caso de no lograrlo, nuestra secretaria los ubica nuevamente”, puntualizó la profesional.

Desde el recinto hicieron un llamado a que los usuarios actualicen sus datos, para hacer el proceso más expedito.