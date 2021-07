Detienen a conductor que protagonizó atropello fatal en Punta Arenas

Tras diversas diligencias, la SIAT de Carabineros logró dar con el paradero del conductor de un vehículo que protagonizó un atropello fatal en Punta Arenas.

El hecho se produjo la madrugada del miércoles en Avenida España con Ramón Serrano, donde a raíz de las graves lesiones sufridas, falleció Cristóbal Andrés Argel González de 41 años.

Luego de revisar imágenes que se lograron rescatar de las cámaras de seguridad del sector, se establecieron algunas características del automóvil que embistió al peatón con la parte delantera.

En base a estos antecedentes, Carabineros comenzó una búsqueda por la capital de la Región de Magallanes, logrando encontrarlo la tarde del jueves y cuando se aprestaban a fiscalizar al chofer, este escapó, iniciándose una persecución que finalizó en Señoret, entre Angamos y Pasaje Bermúdez.

El móvil era guiado por Juan Francisco Ruiz Vargas, quien fue detenido y trasladado a la Primera Comisaría, en donde al ser interrogado admitió su participación en el accidente de tránsito.

El hombre, quien cumplió una condena en octubre de 2013 por homicidio simple, será formalizado este viernes por cuasidelito de homicidio, no detener la marcha del vehículo, no prestar auxilio y no avisar a la policía.