Tópicos: País | Región de Magallanes

Justicia condenó a red transnacional dedidaca al contrabando de cigarrillos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las condenas incluyen penas privativas de libertad y medidas sustitutivas, además la toma de huellas dactilares.

Justicia condenó a red transnacional dedidaca al contrabando de cigarrillos
 ATON (referencial)

La amplia investigación reveló que ciudadanos de diversas naciones -chilena, argentina, colombiana, paraguaya y venezolana- integraban la estructura delictiva desmantelada.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó sentencia definitiva para los 15 detenidos de una organización dedicada al contrabando de tabaco, integrada por personas de nacionalidad chilena, argentina, colombiana, paraguaya y venezolana, la cual realizó 15 operaciones entre junio y noviembre de 2023.

La detención de la banda, dada en el marco de la "Operación Sin Fronteras", permitió la incautación de cerca de 80.000 cajetillas de cigarrillos, en un esfuerzo conjunto entre la PDI y el Servicio Nacional de Aduanas.

 

Cómo ingresaban los cigarrillos

Respecto al esquema para la introducción y distribución de la mercancía ilícita, el juez Julio Álvarez detalló que la banda "traía cigarrillos desde territorio argentino, para lo cual se coordinaban con camioneros de esa nacionalidad y retiraban los cigarrillos en el sector de Monte Aymond, desde el cual se trasladaban en vehículos a Punta Arenas".

Asimismo, detalló que este actuar fue "un procedimiento que se repitió al menos durante 15 operaciones desde junio del 2023 hasta noviembre de ese año, cuando la policía, ya teniendo pesquisadas las operaciones, concretó la detención de los acusados".

Las penas

Para algunos de los imputados se estableció presidio efectivo, multas e inhabilidades para ejercer cargos públicos, mientras que a otros se le sustituyó la pena por libertad vigilada intensiva o quedaron sujetos a remisión condicional, bajo supervisión del sistema de reinserción social y con obligaciones específicas durante el cumplimiento de la sanción.

También se ordenó el decomiso de vehículos, teléfonos celulares, dinero y mercancía incautada durante las indagaciones.

Asimismo, el tribunal dispuso la toma de huellas dactilares de todos los condenados para su incorporación en los registros oficiales del sistema de justicia.

En portada