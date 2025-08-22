Magallanes: Cuatro pescadores desaparecidos tras hundimiento de lancha

Personal de emergencia realiza este viernes un amplio operativo de búsqueda de cuatro pescadores de nacionalidad paraguaya, cuya lancha a motor "Ana Belén" se hundió 200 kilómetros al sur de Punta Arenas, en la Región de Magallanes.

El armador de la embarcación reportó lo ocurrido a la Capitanía de Puerto de Punta Arenas cerca de las 19:00 horas del jueves, indicando una cercanía con las islas Gilbert y Stewart, que están bajo la juridicción de la Gobernación Marítima de Puerto Williams. Además, uno de los tripulantes publicó un video en redes que muestra la inundación de la lancha.

Tras no lograr reestablecer el contacto con la tripulación, la Armada coordinó el despliegue de medios navales y aéreos con la Tercera Zona Naval, y además, cuenta con el apoyo de otras embarcaciones de la zona en la búsqueda de los desaparecidos.