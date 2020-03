Puerto Williams: 60 personas en cuarentena por dentista con coronavirus

Cerca de 60 personas se encuentran en cuarentena en la comuna de Puerto Williams, luego que se confirmara que un médico que visitó la localidad dio positivo por coronavirus.

El intendente de la Región de Magallanes, José Fernández; el seremi de Salud (s), Sergio Ruiz y el general de la Defensa regional, Rodrigo Ventura, dieron a conocer durante este viernes el plan de contingencia que se llevará a cabo en la región, a raíz de la propagación del coronavirus.

A penas iniciado el punto de prensa, el intendente de Magallanes y la Antártica Chilena, confirmó lo que llevaba horas dando vuelta en las redes sociales y que fue comunicado por la senadora, Carolina Goic, un caso de coronavirus en Puerto Williams.

"Hay una persona que ahora está en Santiago, un dentista que estuvo en Puerto Williams, hizo una ronda médica en la localidad de Puerto Toro y estuvo en el hospital de Williams, lo que ha causado que hoy tengamos una gran cantidad de personas que están en cuarentena", explicó el intendente de Magallanes.

Entre los afectados se encuentra personal de Carabineros, la Armada de Chile, Conaf y el mismo gobernador de la provincia Antártica, Nelson Cárcamo, más las personas que el médico logró atender en su ronda médica por la isla Navarino.

Descartaron prohibición de ingreso y salida

El gobernador Cárcamo se refirió a lo que él y el alcalde de Puerto Williams, Patricio Fernández, venían solicitando desde el lunes a las autoridades regionales, respecto de prohibir el ingreso y salida de personas desde y hacia la isla, lo que fue descartado en la conferencia del mediodía por el Jefe de la defensa, el general Ventura.

"Yo tengo entendido de que el señor intendente sigue gestionando aquello, así que yo me limito a esperar. Esperamos que en las próximas horas haya alguna resolución al respecto, así que no me apresuraría a levantar un juicio determinante", expresó la autoridad provincial.

Para la región se decretó el cierre de todos los locales de entretención a partir de las 18:00 horas y las aduanas sanitarias de las que habló el gobierno a nivel nacional para todo el país, pero no se aprobó ninguna medida específica como el cierre de las fronteras al libre tránsito de personas, que es lo que están exigiendo los alcaldes de Magallanes también.

Las personas que están en cuarentena en Puerto Williams serán atendidas en las próximas horas. "Acaba de aterrizar un equipo médico desde Punta Arenas para desarrollar este test con todas las personas que estaríamos involucrados y seguramente ahí se va a determinar si hay o no alguna persona que tenga el virus", contó el gobernador.

El alcalde de Puerto Williams comentó que en el transcurso de la tarde emitirá un comunicado debido a que no estarían tan conformes con lo sucedido este medio día en la intendencia en Punta Arenas y la falta de medidas más restrictivas, como la cuarentena total para la región.