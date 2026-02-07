Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.4°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Magallanes
Tópicos: País | Región de Magallanes

Sin daños ni lesionados: Armada asistió a nave con falla mecánica en Cabo de Hornos

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

La embarcación reportó una falla total de propulsión mientras navegaba al sur de Puerto Williams, lo que motivó el despliegue aeronaval para resguardar a la tripulación y evitar riesgos ambientales

Sin daños ni lesionados: Armada asistió a nave con falla mecánica en Cabo de Hornos
 ATON

El buque mercante "Frío Naruto" logró recuperar su propulsión esta mañana y continúo su ruta bajo escolta del remolcador “Galvarino”.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un buque mercante provocó la activación de un operativo de emergencia de la Armada de Chile en las cercanías del Cabo de Hornos, Región de Magallanes, luego de reportar una falla total de propulsión con 22 tripulantes a bordo.

La situación se registró durante la tarde del viernes 6 de febrero, dentro de la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Puerto Williams. La nave "Frío Naruto", de bandera de Islas Marshall, había zarpado desde Coronel con destino a Ghana y se encontraba a unos 90 kilómetros al sur de Puerto Williams, en las proximidades de isla Hornos, cuando informó la pérdida de capacidad de desplazamiento.

La comunicación de emergencia fue recibida a las 18:10 horas por vía radial a través de la Alcaldía de Mar "Cabo de Hornos", lo que dio paso a la activación inmediata de los protocolos de búsqueda y salvamento de la Tercera Zona Naval.

El operativo consideró el despliegue del helicóptero Naval 56 del Grupo Aeronaval Sur, junto a los aviones de exploración aeromarítima P-111 y Naval 256. También fueron enviados el Remolcador de Alta Mar (ATF) 66 "Galvarino" y el Patrullero de Servicio General (LSG) 73 "Isaza", con el propósito de resguardar la seguridad de la tripulación y prevenir eventuales impactos ambientales.

Durante el desarrollo de la emergencia, el Subcentro de Coordinación de Búsqueda y Salvamento Marítimo de Puerto Williams mantuvo contacto permanente con la embarcación, evaluando el escenario y manteniendo los medios disponibles ante cualquier contingencia.

El Comandante del Distrito Naval Beagle y Gobernador Marítimo de Puerto Williams, Capitán de Navío Manuel Iturria, subrayó la coordinación institucional desplegada. "Este operativo conllevó el despliegue de diferentes unidades y reparticiones, estableciendo un trabajo coordinado para salvaguardar la vida humana en el mar.", señaló.

Asimismo, precisó que "la nave perdió propulsión y derivaba producto de los fuertes vientos, por lo que la Tercera Zona Naval desplegó medios de superficie y aeronavales en coordinación con las alcaldías de mar, concurriendo en auxilio de los 22 tripulantes".

Añadió que la emergencia quedó superada la mañana del 7 de febrero, "sin tener que lamentar la pérdida de vidas humanas ni daños al medioambiente".

Durante la madrugada del sábado, la embarcación logró recuperar su propulsión y continuó su ruta bajo escolta del remolcador "Galvarino", mientras la Armada mantuvo el monitoreo de su tránsito por la zona.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada