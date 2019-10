Abogada de Chillán fue condenada a 600 días de cárcel por estafa en cobros de expropiación

El Tribunal Oral en Lo Penal de Puente Alto condenó a una abogada a 600 días de presidio efectivo por los delitos de estafa y uso malicioso de instrumento público falsificado en trámites de cobros de más de 210 millones de pesos por la expropiación de un terreno en el año 2014.

La profesional Carolina López, oriunda de Chillán, patrocinó y redactó una minuta de cobranza legalizada ante notario para un cliente identificado como Juan Luengo, pero con posterioridad se conoció que el dueño original nunca había otorgado el derecho de representación para cobrar los dineros.

Si bien la penalista negó la existencia de un plan concertado con su cliente, ambos fueron sentenciados con penas de cárcel efectiva a 600 días y 541 días, respectivamente.

Colegio de Abogados

La abogada tenía antecedentes por giro doloso de cheques y por tachar de falsa la firma de un pagaré, sin embargo, nunca ha perdido la capacidad de ejercer la profesión ni se ha visto expuesta a sanciones éticas.

Dalton Campos, presidente del Colegio de Abogados de Chillán, indicó que "la profesional no se encuentra asociada al gremio, motivo por el cual su situación en particular no puede ser sometida a análisis para una sanción colegiada".

Las defensas de ambos imputados no descartan pedir la nulidad de la condena en la Corte de Apelaciones de San Miguel.