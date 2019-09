Corte de Apelaciones rechazó inhabilitarse en caso por fraude en municipio de Chillán Viejo

La Corte de Apelaciones de Chillán resolvió que no existen inhabilidades por parte de sus ministros y fiscales judiciales para que puedan intervenir en los alegatos por los recursos de nulidad del llamado "Caso Fraude" en el municipio de Chillán Viejo.

Las inhabilidades fueron recurridas por el abogado del alcalde Felipe Aylwin, Julio Díaz de Arcaya, contra los ministros Guillermo Arcos y Claudio Arias, y los fiscales judiciales Solón Vigueras y Óscar Ruiz, aludiendo a que se encuentra comprometida su imparcialidad por conocer previamente el caso.

El tribunal de alzada no acogió la solicitud, argumentando que las resoluciones previas dictadas por los aludidos no les inhabilitan para pronunciarse sobre los recursos de nulidad, además que no han manifestado opinión sobre la cuestión pendiente.

Recursos de nulidad

Los recursos de nulidad fueron solicitados tras la sentencia absolutoria para el alcalde Felipe Aylwin (PS) y otros siete imputados, el pasado 19 de agosto.

El Ministerio Público plantea que hubo vicios legales, pidiendo que se realice un juicio nuevo, mientras que el Consejo de Defensa del Estado pidió la nulidad respecto a cuatro acusados: Felipe Aylwin, la funcionaria Lya González, el ex administrador Ulises Aedo y el ex Dideco, Jorge León.

De esta forma, la audiencia de alegatos de nulidad quedó reagendada para este miércoles 2 de octubre.

De la Región de Ñuble también puedes leer: