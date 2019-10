Presidente del Consejo Regional de Ñuble presentó su renuncia al cargo

Javier Ávila (RN) presentó este miércoles su renuncia a la presidencia del Consejo Regional de Ñuble, al término de la última sesión del órgano en la que se votó la asignación de recursos regionales a proyectos de desarrollo para comunas del territorio.

La dimisión al cargo se hará efectiva en la sesión del miércoles 23 de octubre, cuando sus pares voten en favor de ésta decisión y den paso a la elección de un nuevo presidente para el Consejo Regional.

Ávila reveló que de ser aceptada su renuncia "tiene que generarse un proceso que está normado por la ley respecto de la elección del nuevo presidente, entonces me ha parecido correcto plantearlo con la debida anticipación a efectos de no provocar algún trabamiento administrativo del funcionamiento del Consejo".

El militante de Renovación Nacional será recordado como el primer presidente del Consejo Regional de Ñuble, luego de la constitución del órgano debido a la creación de la región. "Esta ha sido una etapa muy enriquecedora y me he sentido honrado con la responsabilidad que me otorgaron mis colegas", señaló.

Finalmente agradeció a sus pares por el espíritu colaborativo, pues afirma que han primado los grandes objetivos respecto al desarrollo de la región: "En definitiva, lo que hemos hecho es administrar recursos y generar las instancias de participación de la comunidad que era el gran interés que teníamos como Consejo".

Si bien no se ha pronunciado sobre aspiraciones políticas de cara a las próximas elecciones, desde un sector de su partido ven con buenos ojos la posibilidad de una candidatura al sillón municipal de la comuna de San Carlos, para lo cual debería renunciar también como consejero regional antes del 25 de octubre.