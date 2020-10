Prisión para imputado por crimen de Carolina Fuentes: Audios revelaron extorsión previa

El Juzgado de Garantía de Quirihue decretó prisión preventiva para Ricardo Neira (44 años), imputado por el asesinato de Carolina Fuentes (42), mujer que permanecía desaparecida desde el 30 de junio y cuyo cadáver fue encontrado el lunes en la ribera del río Ñuble.

En la audiencia telemática, que se extendió por más de tres horas, la Fiscalía de Ñuble lo formalizó por el delito de femicidio, crimen que el tribunal dio por acreditado, además de estimar fundada que se acuse la autoría de Neira en esta etapa procesal.

Ayer, cuando fue detenido, la Policía de Investigaciones lo señaló como "la persona que tuvo contacto por última vez con la víctima". De hecho, Fuentes fue vista por última vez el 25 de junio, pero recién el día 30 se presentó una denuncia por presunta desgracia. Aunque estaba casada con un hombre llamado Óscar Cisternas, la investigación apunta a que pasó sus últimos días de vida con Neira.

En la instancia judicial, el organismo persecutor mostró pruebas tanatológicas que evidencian signos de asfixia por sofocación en el cuerpo de la víctima, así como la existencia de golpes previos. También constató que los restos fueron depositados en un lugar distinto a donde fue hallado esta semana.

La tesis de la indagatoria es que el asesinato ocurrió alrededor del día 30 de junio -cuando fue presentada la denuncia por presunta desgracia-, en un lugar entre las comunas de Ninhue y Quirihue, y el cadáver fue llevado semanas después al río Ñuble.

También expuso peritajes y una correlación de eventos que acreditarían la participación de Neira, que mantuvo una relación con Fuentes, vínculo considerado "tóxica" por quienes los conocían.

En prisión preventiva quedó Ricardo Neira Arriagada (44), quien fue formalizado por la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, y los fiscales Cecilia González y Álvaro Hermosilla por el delito de femicidio contra Carolina Fuentes Bustos (42), hecho ocurrido a fines de junio. pic.twitter.com/XaqMFPTGuf — Fiscalía Regional de Ñuble (@FiscaliaNuble) October 9, 2020

"Los antecedentes en consecuencia, señalados por el ente persecutor, respecto al hecho punible, dan por acreditada la existencia de un delito de femicidio, conectándolo además con la existencia de una convivencia que existía entre el imputado y la víctima", sostuvo el juez Adolfo Montenegro.

Asimismo, "todos estos indicios son determinantes en cuanto a concluir que se puede presumir fundadamente la participación del imputado", estimó.

AUDIOS REVELADORES

En la audiencia la Fiscalía reveló también registros de audios de Ricardo Neira y Carolina Fuentes en los últimos meses, y en los cuales la víctima lo acusaba de "extorsión".

"Hizo un video ese día que me tapé los ojos, y con ese video me está extorsionando a que yo me tenía que salir de la casa, o él se lo mandaba a mis hijos y a todas las redes sociales", se escucha a la mujer en uno de los audios.

[Hilo] La audiencia telemática fue ante el Tribunal de Garantía de Quirihue, a cargo del juez Adolfo Montenegro, quien acredito el delito de femicidio y la posible participación del imputado @Cooperativa — Ricardo (@rinunezgatica_) October 9, 2020

En otro se oye la voz de Neira, presumiblemente hablándole a Fuentes: "Te estoy proponiendo echarle pa' adelante con todo. La que está arrugando ahora eres tú, te estás protegiendo en lo que yo te decía antes; destapa la olla y que se entere todo el mundo".

"No puedo, en estos momentos, hacer las cosas como tú quieres, que no se te olvide que habíamos tenido un trato, y era en abril. ¿Y si tú que ahora me veís toda cagá, porque no me puedo mover, porque no tengo plata, más encima me tirai la piedra encima? (sic)", se escucha en otro registro, donde se presume que la mujer le responde a quien, según la tesis de la Fiscalía, terminó siendo su victimario.

Los persecutores explicaron además que los peritajes a los teléfonos del imputado y la víctima constataron ubicaciones geográficas que no concuerdan con los relatos de Neira: esas diligencias dan cuenta de que él nunca la acompañó a Chillán para dejarla cerca del terminal en un supuesto viaje de regreso a Santiago que tomaría ella, el 29 de junio, contrario a la versión del acusado.

La ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, enfatizó que "como sociedad tenemos que terminar con la violencia contra la mujer lo que ocurrió a Carolina no lo podemos seguir permitiendo, por eso espero que la justicia actúe con celeridad y con severidad. Cómo ministerio a través de Sernameg estamos acompañando a la familia de Carolina para llevar adelante todas las acciones que la ley nos permita".

El tribunal decretó un plazo de ocho de meses para la investigación, tiempo en el que Neira estará recluido, a petición de su defensa, en el centro de detención preventiva de San Carlos.