Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.7°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Ñuble
Tópicos: País | Región de Ñuble

Red asistencial de Ñuble se mantiene operativa en medio de la emergencia por incendios forestales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Servicio de Salud Ñuble informó que la Red Asistencial regional se mantiene plenamente operativa, asegurando la continuidad de la atención de salud en el contexto de la emergencia por los incendios forestales que afectan a distintas comunas.

La autoridad reiteró que todos los establecimientos de la región funcionan con normalidad y llamó a la población a utilizar los dispositivos de urgencia de manera adecuada: SAPU, SUR y SAR para problemas de salud leves, y las unidades de emergencia hospitalaria solo para casos de mayor gravedad.

Asimismo, se reforzó la coordinación con los equipos de salud municipales y el despliegue de personal en terreno. Equipos de salud mental de la Atención Primaria municipal se encuentran atendiendo en las zonas más afectadas, tanto en centros de salud como en albergues.

Además, la ciudadanía puede acceder a orientación y apoyo a través de Salud Responde, al teléfono 600 360 7777.

Síguenos en Google News
Las + leídas