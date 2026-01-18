Red asistencial de Ñuble se mantiene operativa en medio de la emergencia por incendios forestales

El Servicio de Salud Ñuble informó que la Red Asistencial regional se mantiene plenamente operativa, asegurando la continuidad de la atención de salud en el contexto de la emergencia por los incendios forestales que afectan a distintas comunas.

La autoridad reiteró que todos los establecimientos de la región funcionan con normalidad y llamó a la población a utilizar los dispositivos de urgencia de manera adecuada: SAPU, SUR y SAR para problemas de salud leves, y las unidades de emergencia hospitalaria solo para casos de mayor gravedad.

Asimismo, se reforzó la coordinación con los equipos de salud municipales y el despliegue de personal en terreno. Equipos de salud mental de la Atención Primaria municipal se encuentran atendiendo en las zonas más afectadas, tanto en centros de salud como en albergues.

Además, la ciudadanía puede acceder a orientación y apoyo a través de Salud Responde, al teléfono 600 360 7777.