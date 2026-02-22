Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.7°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Ñuble
Tópicos: País | Región de Ñuble

Senapred solicitó evacuar sectores de San Nicolás por incendio forestal

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Son al menos tres las zonas afectadas por esta emergencia en la comuna.

Senapred solicitó evacuar sectores de San Nicolás por incendio forestal
 ATON (referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores de Fundo El Carmen, Las Parcelas Vive Chillán y Huampuli de la comuna de San Nicolás, en la Región del Ñuble.

El siniestro se encuentra en combate y ha consumido alrededor de 10 hectáreas.

En el lugar trabaja Cuerpo de Bomberos de San Nicolás, 8 brigadas, 5 técnicos, 2 aeronaves y un puesto de mando de la Corporación Nacional Forestal.

Senapred activó la mensajería SAE y recomendó no olvidar a las mascotas y sus necesidades.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada