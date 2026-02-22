Senapred solicitó evacuar sectores de San Nicolás por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores de Fundo El Carmen, Las Parcelas Vive Chillán y Huampuli de la comuna de San Nicolás, en la Región del Ñuble.

El siniestro se encuentra en combate y ha consumido alrededor de 10 hectáreas.

En el lugar trabaja Cuerpo de Bomberos de San Nicolás, 8 brigadas, 5 técnicos, 2 aeronaves y un puesto de mando de la Corporación Nacional Forestal.

Senapred activó la mensajería SAE y recomendó no olvidar a las mascotas y sus necesidades.