Senapred solicitó evacuar sectores de San Nicolás por incendio forestal
Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Son al menos tres las zonas afectadas por esta emergencia en la comuna.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores de Fundo El Carmen, Las Parcelas Vive Chillán y Huampuli de la comuna de San Nicolás, en la Región del Ñuble.
El siniestro se encuentra en combate y ha consumido alrededor de 10 hectáreas.
En el lugar trabaja Cuerpo de Bomberos de San Nicolás, 8 brigadas, 5 técnicos, 2 aeronaves y un puesto de mando de la Corporación Nacional Forestal.
Senapred activó la mensajería SAE y recomendó no olvidar a las mascotas y sus necesidades.