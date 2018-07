Alcalde de Rancagua confirma que denunció a un joven por extorsión

El alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, confirmó haber presentado una denuncia por el delito de extorsión en contra de un joven al que, durante los últimos años, pagó dinero, aunque no quiso profundizar en los detalles.

En conversación, esta tarde, con Cooperativa, Soto avaló la información publicada más temprano por Ciper, que daba cuenta de la acción legal interpuesta en marzo de 2017, a través del abogado Mario Zumelzu.

"El reportaje trata de dos temas: de una denuncia y una querella que presenté, como alcalde, respecto de irregularidades que detectamos en el Teatro Regional, donde algunas personas mañosamente pretenden involucrarme en gastos indebidos. Estoy profundamente tranquilo y esperando que termine la investigación", dijo Soto en primer lugar.

"En el otro caso es, precisamente, una denuncia que presenté a través de un abogado el año pasado por extorsión, y ambos casos están en los tribunales, en el Ministerio Público y esperamos que sea la justicia la que defina la situación", señaló.

Requerido por antecedentes adicionales, Soto respondió: "No puedo agregar más, porque son materias propias de la investigación y que el abogado el que tiene que referirse".

De todos modos, Soto admitió que "hubo una entrega de dinero" al referido joven, aunque no explicó por qué motivo: "Eso también es parte de la investigación".

Antecedentes de la investigación

Según el reportaje de Ciper, un escrito notarial indica que un joven de 24 años -identificado como "Javier"- recibió 18 millones de pesos en efectivo en julio de 2016, debido a que "prestó servicios para Eduardo Soto", que no especifica.

Además, en el texto quedó constancia de que el joven se comprometió a no presionar al alcalde a través de redes sociales tras recibir el dinero.

En declaraciones al propio Ciper, Soto reconoció que pagó a "Javier" entre 20 y 30 millones de pesos, "bajo presión y por susto", y exhibió correos electrónicos en que el acusado le exige nuevas entregas de dinero, bajo la amenaza de dar entrevistas a medios de comunicación donde revelaría detalles de un supuesto "acoso" que sufrió por parte del alcalde.

Al ser consultado sobre su vínculo con "Javier", Soto dijo al medio que existió una "relación", pero que ésta "jamás tuvo un acercamiento de tipo físico".

La Fiscalía de Rancagua se encuentra trabajando para determinar el volumen de los dineros entregados, si existió extorsión y si hay alguna relación entre estos pagos y los dineros faltantes en la corporación municipal.

Testimonio de "Javier"

El joven relató a Ciper que "vivió un infierno" por la persecución sufrida por parte del alcalde, al que conoció cuando era menor de edad y formaba parte del Ballet Folclórico Municipal de la comuna.

"Tiempo después, Soto habría comenzado a buscar contacto con él de manera 'insistente'. Esos contactos se habrían extendido más tarde a sus comunicaciones por Facebook y celular", reseña Ciper.

Hace aproximadamente cuatro años, el joven se mudó a Viña del Mar, lugar desde donde estableció una relación con Soto, con pedidos de dinero que sobrepasaban el millón de pesos mensuales para arriendo y mantención, situación que se prolongó por más de dos años.

"Javier" reconoció que con estos dineros realizó un viaje a Estados Unidos y posteriormente arrendó una casa en la comuna de Quilpué, para luego mudarse al Barrio Bellas Artes de Santiago, gracias al patrocinio de Soto.

Durante 2016, el abogado Álvaro Lavín le ofreció 20 millones de pesos por su silencio, pago que se haría efectivo al firmar un documento en que se comprometió a no pedir más dinero a Soto.

Denuncia por extorsión

En marzo de 2017, el abogado Mario Zumelzu presentó una denuncia por extorsión en contra del joven, documento en el que se acusa a "Javier" de exigir un pago de 20 millones de pesos.

La acción legal se encuentra fundamentada en una serie de correos electrónicos, como uno en el que se indica: "La única manera que yo me quede callado y no diga y entregue nada, es que mañana me deposite en mi cuenta vista del banco Santander 4 millones y luego la primera semana de febrero otros 4 millones... y así yo me quedo en silencio como siempre, pero si no esta vez yo me iré con todo".

La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI busca determinar el origen de los dineros, ya que la renta mensual del alcalde solamente llega a 5,7 millones de pesos.

Soto ha negado que exista alguna relación entre los pagos a "Javier" con los fondos presuntamente malversados al interior de la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua.