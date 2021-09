Alcalde de Rancagua se querella tras informe de Contraloría que objetó pulseras inteligentes adquiridas en administración anterior

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (PS), presentó una querella, contra quienes resulten responsables por los delitos de estafa, fraude procesal y apropiación indebida.

Lo anterior, debido a que en mayo pasado, mediante una denuncia anónima, la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins, efectuó una investigación a la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua (Cormun), para indagar sobre posibles irregularidades, derivadas del uso y rendición de recursos desde la Subvención Escolar Preferencial (SEP) por parte de la Cormun, asociada a la adquisición de las denominadas "pulseras inteligentes" o "Smartband" con la empresa Natural Phone, con cargo a la Sebvención Escolar Preferencial (SEP).

Se trata de 7.535 pulseras, las cuales sirven para realizar diversas mediciones a las personas a quienes las utilicen. Dicho contrato de adquisición tuvo un costo $448.332.500.

En sus conclusiones, la Contraloría General de la República de O'Higgins, manifestó que existen diferencias entre el monto pagado y el estipulado en el contrato.

Además, referente a la falta de antecedentes entregados por la Cormun, el ente contralor manifestó que el servicio no se acreditó en cuanto a la medición de parámetros físicos y nutricionales para los más de siete mil estudiantes, a través de la aplicación IVEIS se haya prestado -utilizándose para ello las pulseras electrónicas, las tarjetas SIM, los smartphones e incluso la clínica de fútbol. En la misma línea, se señala que la entidad no emitió informes actualizados sobre el estado de las pulseras y que no se rindieron en los ítems correspondientes.

Dados los antecedentes, la Contraloría Regional remitió el informe a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, debido a eventuales responsabilidades en el orden penal.

"Solicitamos al Ministerio Público desde el Municipio de Rancagua, que exista una investigación clara y acabada del uso de estos recursos, y además de la empresa que prestó estos servicios. Esto no es algo que esté en nuestra administración, sino de la administración anterior y también tenemos que resguardar el daño patrimonial que hoy tiene la Corporación Municipal de Rancagua", indicó el alcalde de la comuna, Juan Ramón Godoy (PS).

La actual autoridad agregó que "nosotros también nos hicimos parte, presentamos una querella, presentamos todos nuestros antecedentes y colaboración al Consejo de Defensa del Estado, para que se investigue responsabilidades de quienes resulten responsables, civiles o penales, en este proyecto que son una importante cantidad de recursos de los niños vulnerables".

En tanto, la acción judicial presentada fue cursada ante el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Respuesta de ex alcalde

El ex jefe comunal de Rancagua, Eduardo Soto (IND, ex UDI), salió al paso de la situación, manifestando que las pulseras fueron entregadas en el marco de un programa de salud comunal, contra la obesidad en niños y jóvenes, registrando altas tasas de obesidad y sedentarismo en dicha fecha.

"En este contexto, adquirimos estas pulseras y se las entregamos a los establecimientos. Hicimos un gran lanzamiento para dar la partida a este programa, con la participación de directores, representantes de las comunidades educativas (...) a partir de ahí, cada colegio se encargó del uso de este recurso y como suele pasar, algunos establecimientos lo usaron bantante bien y otros, no tanto, y eso es materia de una evaluación", indicó el anterior mandamás de Rancagua.

Soto culminó apuntando que "probablemente la pandemia, también no hay que olvidar, que hubo un tiempo prolongado de tomas en varios establecimiento en esa época, impidió sacarle mejor partido a ello. Pero, al margen de todo esto, les puedo asegurar que nuestro programa de salud fue muy valorado por la comunidad y benefició a cientos de niños que eran afectados por estos malos alimenticios y sedentarismo. Estoy seguro que quedará ampliamente demostrado lo que he comentado".