Alerta roja para Litueche por avance de incendio forestal que amenaza viviendas

Por avance de incendio forestal que amenaza viviendas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja este martes para comuna de Litueche, Región de O'Higgins.

El siniestro, denominado "Central Rapel", ha consumido al menos 50 hectáreas de vegetación y se desarrolla en una zona cercana a viviendas.

Debido a esta situación, Senapred solicitó evacuar los sectores de Quelantaro, Alto Cielo Pueblo Hundido y El Naranjal, todos en la comuna de Litueche.

Asimismo, para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se activó la mensajería SAE.

En la zona ya trabajan cinco brigadas terrestres, dos técnicos, tres helicópteros de Conaf, dos aviones cisterna y un puesto de mando.

"Hay algunas casas que ya fueron consumidas por el fuego"

Respecto a esta emergencia, el alcalde de Litueche, Rodrigo Palominos, informó que el fuego "ha avanzado bastante, hay harto viento en este momento, y hay algunas casas que ya fueron consumidas por el fuego. El viento nos está complicando bastante el poder controlarlo".

En esta línea, dio cuenta que las casas destruidas corresponden al "sector de Quelantaro" y que, debido a las llamas en la zona, la "ruta está cortada, el acceso para ingresar a Litueche y salir de Litueche está cortado".