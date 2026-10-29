Buscan a dos loros tricahue tras tornado que destruyó colegio en Requínoa

Dos loros tricahue permanecen desaparecidos tras el tornado que afectó al Colegio Tricahue de Requínoa, en la Región de O'Higgins.

El siniestro ocurrido el pasado 27 de octubre destruyó el aviario donde vivían las cuatro aves, por lo que funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) llegaron al establecimiento para buscarlas y tratar de rescatarlas, según informó The Clinic.

Los equipos lograron encontrar a dos de las aves en los alrededores del colegio y las trasladaron al Parque Safari de Rancagua para su resguardo. Sin embargo, las otras dos aves no fueron encontradas, por lo que desde el SAG presumen que podrían haber muerto por el tornado, aunque no se han encontrado sus cuerpos.

El establecimiento educativo, que sufrió graves daños materiales, debe su nombre al loro tricahue, una especie nativa de Chile reconocida por su colorido plumaje y que es considerada el loro más grande del país.

El colegio mantenía a estos ejemplares como parte de un proyecto de conservación y contaba con autorización del SAG para su cuidado, además de funcionar como centro de rescate, en línea con su enfoque educativo y ecológico.