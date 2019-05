Comunas de O'Higgins enfrentan primera alerta ambiental del año

La Intendencia de O'Higgins decretó la primera alerta ambiental del año para las 17 comunas declaradas como zonas saturadas por el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de O'Higgins. El llamado se produce por la evolución de los datos que evidencian la calidad del aire y las regulares condicones de ventilación.

Las 17 comunas saturadas son Rancagua, Graneros, Doñihue, El Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

El intendente de O'Higgins, Juan Manuel Masferrer, comentó a través de un comunicado que "nuestro mensaje es a que se respete cada una de las tres medidas contempladas en el PDA vigente"

La máxima autoridad regional añadió que "no se deben encender calefactores que funcionen a leña y que no tengan la certificación SEC, no efectuar actividades deportivas al aire libre, tanto en los establecimientos educacionales como las organizadas por la Seremi de Deportes".

Junto a esta medida, se realizarán fiscalizaciones en toda la zona saturada con inspectores, los cuales deberán identificarse al momento de realizarlas.