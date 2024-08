Corte confirmó prisión preventiva para otros dos imputados por el caso Brinks

La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó este martes la prisión preventiva de dos de los imputados como autores del bullado robo a la empresa Brinks el pasado viernes 16 de agosto.

A estos delincuentes, identificados con las iniciales E.F.R.V. y E.M.E.E., se le imputan los delitos consumados de robo con intimidación, asociación criminal, porte ilegal de armas de fuego prohibida, porte de elementos incendiarios, receptación de vehículos motorizados e incendios.

Se trata de los imputados que viajaban en una camioneta Musso y que luego se cambiaron de vehículo, específicamente a una Fiat Fiorino, en la que Carabineros halló una mochila con guantes, pasamontañas y un bidón con bencina.

Desestiman cuestionamiento de la defensa

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada rechazó en esta jornada el recurso de apelación presentado por la defensa, que cuestionó los peritajes de Carabineros al plantear que los imputados tenían rastros de disparos porque durmieron abrazados por el frío en el calabozo.

Lo anterior fue negado por Carlos Fuentes, fiscal de Análisis Criminal y Focos Investigativos, quien recalcó que el peritaje dio positivo tanto en el vehículo como en la vestimenta de esos detenidos.

"Hay pericia que acredita que es gasolina lo que hay en el bidón, y también hay una pericia al interior de la Fiat Fiorino que (confirma que) tiene residuos de disparo, lo que es coincidente con sujetos que andan quemando y disparando", detalló el persecutor.

Asimismo, aclaró que "en las manos no tienen (rastros), porque en las manos no se le hizo la pericia, se hizo al interior del vehículo", dando cuenta también que "se les hace la toma de muestras antes de incorporarlos a la celda para evitar la contaminación" y confirmando que "no estuvieron todos juntos en una celda, porque fueron separados y segregados".

Debido a esto, la Corte confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Rancagua, que consideró que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El millonario robo

Según el ente persecutor, los imputados se concertaron para planificar y efectuar un robo a la sucursal de la empresa de transporte de valores Brinks de Rancagua, desde donde sustrajeron más de 12 mil millones de pesos.

Posteriormente, incendiaron vehículos en diversas vías de la ciudad para ejecutar un plan de escape, pero fueron detenidos por efectivos de Carabineros.