Dueño de Parque Safari y su hijo fueron condenados a 540 días de pena remitida

El dueño del Parque Safari de Rancagua, Iván Sánchez, y su hijo y gerente de operaciones del lugar, Pablo Sánchez, fueron condenados a 540 días de pena remitida por su responsabilidad en el cuasidelito de homicidio de Catalina Torres, funcionaria que murió por el ataque de un tigre.

El hecho ocurrió el año 2021, cuando la trabajadora -que tenía 21 años- realizaba labores de limpieza.

"Se dispone el cumplimiento de las sanciones mediante la pena sustitutiva de remisión condicional, quedando sujetos a control de Gendarmería por un lapso igual a la de las condenas", dijo la magistrada Paz Reyes, en el Tribunal de Garantía de la comuna.

Durante la audiencia de juicio simplificado, la defensa insistió en la inocencia de los condenados, que no asistieron a la lectura de la sentencia.

Fiscal: El fallo es una advertencia a las empresas de riesgo

"Catalina cumplía otras funciones de guía de safari; no tenía por qué haber estado limpiando. Ahora, si le encomendaron eso como pago de horas extra, esas labores no tuvieron capacitación, ni hubo un debido manejo o precaución de parte del parque para que ella las implemente", dijo el fiscal Maximiliano Mariángel.

"Este fallo sienta una advertencia a toda empresa que genera ganancias con actividades de riesgo: tienen que implementar las medidas de seguridad para sus trabajadores, a fin de que tragedias como ésta no ocurran", emplazó el persecutor.

La abogada querellante, Liliana Cantero, insistió en que hubo una serie de incumplimientos de protocolos: "Nadie supo qué hacer. Y además, se produjo una tardanza en el rescate de Catalina. Pasó casi media hora en que ella fue atacada por el tigre, antes que llegara una ambulancia a rescatarla".

Madre de fallecida: "Uno debe aprender a vivir con el dolor"

Sara Ibarra, madre de la fallecida, señaló que "el proceso (del juicio) ha sido largo, duro y desgastante para la familia. La hemos pasado mal".

"Uno tiene que aprender a vivir con el dolor. A mi hija la tengo en mi corazón: he luchado, he visibilizado... eso me ha dado la fuerza para demostrar que mi hija estaba haciendo una labor que no le correspondía", añadió.