Empresario Raúl Schüler será formalizado por receptación de estatuas robadas

El fiscal Sergio Moya confirmó que el empresario Raúl Schüler será formalizado por los delitos de receptación e infracción a las leyes de Armas y de Monumentos Nacionales, tras la incautación de una serie de estatuas robadas en el fundo "La Punta", en San Francisco de Mostazal.

Aunque Schüler no ha sido detenido, será citado al tribunal, luego de que su nombre fuera vinculado a la investigación por el robo de la estatua La República, sustraída en 2003 desde la plaza Ruben Darío de Valparaíso.

"Lo que derechamente se va a hacer es pedir una audiencia de formalización en el Tribunal de Garantía de Graneros para formalizar a esta persona por los delitos de receptación reiterada, de la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales y esa ley contempla delitos específicos para este tipo de casos", precisó el persecutor.

Además, Moya confirmpo que "también por infracción a la Ley de Control de Armas y Municiones, que según ellos están debidamente inscritas, pero aún no se exhiben los documentos que los respalden".

Por su parte, el jefe de la Brigada de Delitos Medioambientales y Patrimonio de la PDI, Pablo Ibarra, dijo que "la importancia es la diligencia en sí, porque recuperamos especies que habían sido robadas desde el año 2003 hasta la fecha, o sea llevamos más de 15 años con especies que están escondidas o que las tenía un tercero en su poder y que eran producto de un delito".

"Para la PDI esta diligencia fue importante, porque podríamos decir que es inédita respecto a otras diligencias del mismo tipo", recalcó.

En relación con la razón por la que no ha sido detenido, Ibarra precisó que "en ese momento la persona no se encontraba en el inmueble y por tanto la Fiscalía aún no ha determinado (...) se entiende que estaban solamente los administradores del lugar, que no son los propietarios y no son quienes han comprado o recibido estas especies".

Junto a esto, en el interior del fundo se decomisó un computador que incluye un inventario de las obras de arte, pieza clave en la investigación para determinar su origen.