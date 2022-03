Formalizan a 10 personas en el marco de caso Corporación Municipal de San Fernando

La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins formalizó a 10 personas en el marco del caso Corporación Municipal de San Fernando, donde se encuentra en prisión preventiva, el ex alcalde de la ciudad, Luis Berwart, y otros tres ex altos funcionarios del municipio local.

De acuerdo a la indagatoria realizada por el Ministerio Público y la PDI, entre 2014 y 2021 se desviaron más de tres mil millones de pesos con diversos fines desde el área de salud y educación de la corporación municipal.

En la instancia el Ministerio Público comunicó a las diversos aspectos, entre ellos, que algunos de los involucrados, realizaron cobros de facturas o boletas, por trabajos que nunca realizaron y en el caso de otros, la facilitación de dichos documentos, a cambio de dineros o consideraciones a futuro.

De acuerdo a lo relatado, en variados casos, muchos de los fondos fueron utilizados para cuadraturas de cajas o en directo beneficio personal de la antigua administración municipal.

Respecto a las medidas cautelares otorgadas, un imputado por fraude al fisco y falsificación de instrumento privado mercantil a quien se le decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados en la causa.

Otros seis imputados por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento privado mercantil a quienes se le decretaron las cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados en la causa.

Dos imputados por fraude al fisco que quedaron sujeto a las cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los imputados en la causa.

Mientras que un imputado por fraude al fisco sujeto a la cautelar de firma mensual. El Tribunal de Garantía de San Fernando dictó un plazo de 90 días para el desarrollo de la indagatoria.

En la causa, además, figuran otras dos audiencias de formalización de cargos, respecto a otra decena de personas, el próximo 18 y 19 de mayo.

Mientras que tras las declaraciones de otros tres imputados, entre ellos el ex alcalde de dicha comuna, Luis Berwart (2012 y 2021), el ex administrador municipal, Pablo Bravo, el ex jefe de finanzas y secretario general subrogante de la corporación municipal, Leonidas Quiroga, se dictó orden de detención contra otros tres ex concejales de la ciudad, por los delitos de fraude al fisco y cohecho.

El alcalde de San Fernando, Pablo Silva, se refirió a este caso y dijo que "tenemos la certeza que hay más involucrados y la idea es derrotar la corrupción que nos tiene preso desde hace ya más de 20 años aquí en San Fernando. Eso no puede seguir pasando".

"Aquí se jugó con más de 15 generaciones de estudiantes a los que se les pudo dar una mejor educación, donde más del 80 por ciento eran estudiantes prioritarios de nuestra comuna se afectó el desarrollo y el crecimiento de San Fernando y los sectores rurales", agregó.