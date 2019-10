Hombre denuncia negligencia médica en Rancagua: Le amputaron pierna tras fallido diagnóstico

Una denuncia por presunta negligencia médica realizó Francisco Verdejo, de 32 años, en contra del Hospital Regional de Rancagua, debido a un presunto diagnóstico errado que terminó con su pierna izquierda amputada.

La acción penal es encabeza por el abogado Alex Ruz y es dirigida contra quienes resulten responsables por el delito de lesiones gravísimas con resultado de amputación.

De acuerdo a lo indicado por Verdejo, durante enero de 2019 y luego de doblarse un tobillo mientras caminaba en la vía pública, llegó hasta la unidad de urgencia del centro asistencial, oportunidad en la que se le habría diagnosticado un esguince y posteriormente derivado su hogar.

"Fui tres veces a urgencia y un cirujano traumatologo me dijo que era una esguince y no se dio cuenta que se me estaba formando un coagulo en el tobillo. Me mandó a la casa dos veces y a la tercera vez quedé internado con un trombo, a la altura de la ingle y eso me llevó a la amputación de la pierna", indicó Verdejo.

Mientras que el defensor Alex Ruz, manifestó que "evidentemente esto lo marca de por vida desde el punto de vista físico y psicológico. Es por ello que iniciamos estas acciones legales, para buscar la reparación que se merece".

Por su parte, el diputado Juan Luis Castro (PS), que acompañó el viernes pasado a Verdejo durante la presentación de la querella, manifestó que "nunca se le dijo, se le diagnosticó ni se pensó que tenía una trombosis vascular aguda, eso nunca arribó a la conciencia de los profesionales que lo atendieron malamente en la primeras horas que fueron decisivas para la posterior amputación".

Auditoría clínica

El Hospital Regional de Rancagua a través de un comunicado de prensa, señaló que se encuentran prestando toda la colaboración con la indagatoria, entregando todos los antecedentes requeridos por el organismo que lidere la investigación.

"La dirección del hospital instruyó una auditoria clínica interna para la revisión exhaustiva respecto al cumplimiento o no de los protocolos establecidos en las atenciones de salud entregadas al requiriente. Una vez culminado el informe, se definirán las medidas administrativas correspondientes", puntualizó el centro de salud.