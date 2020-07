Intendencia declara alerta ambiental para este martes en O'Higgins

La Intendencia de O'Higgins declaró para este martes la cuarta alerta ambiental del año para las 17 comunas declaradas como zonas saturadas por el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA).

Las 17 comunas saturadas en la región son: Rancagua, Graneros, Doñihue, Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

"No se deben encender los calefactores a leña que no cuenten con la certificación SEC y no realizar deporte al aire libre", indicó intendenta de O'Higgins, Rebeca Cofré.

Junto a esta medida, se realizarán fiscalizaciones en toda la zona saturada con inspectores, los cuales deberán identificarse al momento de realizarlas.