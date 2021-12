Jano tiene 24 años. Matías, 26. Ambos tienen autismo y desde San Fernando, en la región de O'Higgins publicaron, en Twitter, una carta dirigida al Presidente electo Gabriel Boric. Piden no ser olvidados porque "nosotros, los autistas, siempre quedamos fuera". Piden que la inclusión sea un derecho "y no un favor que no podamos pagar" y abogaron por las escuelas especiales. Para sorpresa de ellos, Boric les respondió en la misma red social: "Matías y Janito, tengo muy presente a los niños y niñas con TEA (trastorno del espectro autista) y también a las madres cuidadoras. Nuestro gobierno será de inclusión. No van a estar solos". Nuestro periodista Nicolás Urzúa conversó con Katheryn, tutora de Jano, quien espera que el nuevo Gobierno considere la promulgación de una ley que apoye a las personas con espectro autista, y también a sus cuidadores. Jano y Matías acompañaron a Katheryn en la conversación, vestidos con las camisetas de los equipos de sus amores: uno con la de Colo Colo, el otro con la de Universidad de Chile. La rivalidad deportiva no impide su profunda amistad.

