Reactivar la economía local y la participación ciudadana, parte de los planes del electo gobernador de O'Higgins

A un día de la elección de Pablo Silva (PS) como nuevo gobernador regional de O'Higgins, ya se empiezan a deslizar los primeros ejes y deseos para su administración.

"Por ahora nuestra principal tarea es reactivar la Región de O'Higgins, que está en una situación económica muy difícil", puntualizó Silva.

La electa autoridad enfatizó que "esperemos que los contagios vayan bajando, para poder efectivamente, hacer un trabajo en conjunto, con todos los microempresarios, el mundo del turismo y reactivar la economía de la zona".

"Esperemos tener mucha integración, mucha comunicación con la gente. Para eso, debemos tener mucho trabajo en terreno. Nosotros no prometimos cosas que no pudiéramos cumplir, escuchando a todo el mundo", puntualizó el ex intendente de O'Higgins.

Para Silva, es fundamental buscar nuevas atribuciones en el cargo, situación que dejó de manifiesto en sus ideales.

"Uno de los grandes desafíos es que vamos a solicitar nuevas facultades al Gobierno central. Esto seguramente este año no será posible, pero el próximo, con un nuevo cambio de gobierno creemos que habrá una mirada más de regionalización, donde nos entreguen más recursos y facultades", puntualizó la nueva autoridad local.