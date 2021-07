Solicitan presidio perpetuo calificado para padre que asesinó a su hijo en Palmilla

El próximo 3 de agosto está pactado el inicio del juicio oral en contra del único imputado por el crimen de Luchito, un joven de 11 años asesinado a un costado del río Tinguiririca por su padre, en marzo de 2020 en la comuna de Palmilla.

El Ministerio Público presentó la acusación en contra del hombre, por el delito de parricidio, bajo las agravantes de premeditación, alevosía, superioridad física y realizar la acción en un lugar despoblado, y donde el ente persecutor solicita el presidio perpetuo calificado en su contra.

Tras más de un año de indagación, el organismo ha recabado diversos datos, entre ellos, que la víctima registraba una pequeña dosis de alcohol en su cuerpo.

"Tenemos una prueba científica, tenemos pruebas de ADN que lo sitúan en el cuerpo del niño. Hay prueba tecnológica a través de los procesos del rescate de los mensajes de los teléfonos celulares, así como prueba testimonial", indicó el fiscal jefe de Santa Cruz, Gabriel Meza.

El persecutor añadió que "dentro de las pericias que se realizaron, efectivamente se encontró alcohol en la sangre del niño y la imputación que nosotros hacemos en la acusación también implica este hecho".

A un mes del inicio del juicio, la familia del menor clama por justicia en contra del imputado.

La madre de Luchito, Aister Parraguez, ha realizado diversas actividades para visibilizar el caso, incluso realizando marchas en la comuna de Palmilla.

"Para mí, es algo que hasta el día de hoy no logro superar, y como familia también. Yo espero que esta vez la justicia si actúe como debe, no como en otros casos. Espero que se de la cadena perpetua calificada, porque en realidad este tipo no merece menos, con el daño que hizo a la familia y en realidad a toda la comunidad", sostuvo la mujer.

El inicio del juicio está pactado el próximo 3 de agosto ante el Tribunal Oral en lo Penal de Santa Cruz.