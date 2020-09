Tribunal Ambiental confirma multa contra Autódromo de Codegua

El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago confirmó la multa 452,5 Unidad Tributarias Anuales (UTA), más de 273 millones de pesos, en contra de Inversiones La Estancilla S.A por incumplimientos ambientales en el Autódromo de Codegua.

La empresa había acudido al organismo, con el objetivo de reclamar la sanción interpuesta la Superintendencia de Medioambiente, quien había acogido parcialmente el recurso de reposición de la compañia, quien rebajó el castigo solo respecto al hecho uno, asociado a la extracción industrial de áridos desde el estero Codegua y la construcción de una ampliación de pista de carreras con una superficie mayor a 5.000 m2 sin contar con una RCA que lo autorizara.

Respecto a la primera situación, el fallo sostiene que "junto con el espontáneo reconocimiento de la reclamante, que pretende en forma inadmisible su exoneración en base a su falta de conocimiento y el carácter de sujeto no calificado, el examen de la valoración otorgada a la prueba allegada en el expediente sancionatorio da cuenta de una adecuada fundamentación".

Respecto a la situación del hecho dos "tratándose de medidas de control ambiental, resulta inadmisible que quien se encuentra obligado a las mismas decida, por sí y ante sí, su reemplazo, ni aun a pretexto de que la alternativa implementada cumple de mejor manera el objetivo ambiental".

"Estos incumplimientos decían relación con emisiones acusticas que sobrepasaban la norma de ruido, la no implementación de medidas de control de esas emisiones y el funcionamiento del autódromo fuera del horario autorizado, entre aspectos. En lo particular la resolución se enfocó especialmente en la no implementación de medidas de atenuación de ruido y la extracción de aridos del estero Codegua, sin contar con permiso ambiental", indicó la ministra del Segundo Tribunal Ambiental, Daniella Ramírez.