Universidad de O'Higgins reunió a estudiantes a través de plataforma gamer

La Universidad de O'Higgins realizó un encuentro de estudiantes a través de una plataforma gamer.

La actividad fue organizada por la Dirección de Admisión y Acceso Efectivo, instancia que se llevó a cabo tras oír a los alumnos.

Fue así como surgió la comunidad UOH Gaming, tras una serie de encuentros previos a través de la pantalla. Sin embargo, en julio este espacio se llevó a otro nivel, conformándose equipos, en el que cada uno de ellos debía incluir sí o sí a un estudiante de primer o segundo año.

"Comenzamos realizando transmisiones por medio de la plataforma Twitch todos los viernes, con profesores/as invitados/as, y también con participación activa de estudiantes (...) se llevó a cabo el torneo, comenzando a las 16:00 y finalizando cerca de las 23:00 horas ambos días. Dentro del cronograma de actividades, iniciamos con una partida de 'Among us' con docentes y funcionarios/as invitados/as. Luego seguimos con el torneo de 'Valorant' y 'Dead by Daylight'. Para continuar con 'League of Legends'", explicó Marco Alvarado, profesor del Programa de Inglés UOH y organizador y creador de UOH Gaming.

El docente agregó que "siempre hemos pensado que los videojuegos unen gente. En este caso, el objetivo era que los/as estudiantes se conocieran al no poder venir por la crisis sanitaria. Al menos hicieron amigos/as de manera virtual. Para nosotros/as es súper importante que se armen esos lazos. Pasar de ayudarse en partidas de juego a colaborar entre ellos/as en materia de la universidad".

Por su parte, otra de sus organizadoras y profesora del Programa de Inglés UOH, Valentina Sandoval, añadió que "por ejemplo, E-Sports UChile, la comunidad gaming de la Universidad de Chile, tiene en Twitch 229 seguidores/as. Nosotros/as que estamos recién en conformación ya tenemos 262. Eso habla de que el crecimiento fue súper exponencial".

La actividad culminó con la entrega de premios e incentivos a los participantes, bajo la normativa sanitaria.