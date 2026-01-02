Síguenos:
Tópicos: País | Región de Tarapacá

Alto Hospicio: Administrador municipal denuncia a fiscal por presunto tráfico de influencias

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Osvaldo Centeno acusó a Jocelyn Pacheco de priorizar una indagatoria en su contra por "denuncia calumniosa" tras la detención del alcalde Ferreira por presunta violación.

Acusa que la persecutora direccionó arbitrariamente las diligencias en su contra, luego de que el jefe comunal lo señalara como orquestador de la denuncia, que catalogó como falsa.

Alto Hospicio: Administrador municipal denuncia a fiscal por presunto tráfico de influencias
 Fiscalía Regional de Tarapacá (X)

Centeno afirma que la fiscal le habría llevado pizza a Ferreira durante las horas de su detención, gesto que ha sido presentado como prueba de un eventual tráfico de influencias.

Osvaldo Centeno, administrador municipal de Alto Hospicio, interpuso una denuncia -ante el Ministerio Público- contra la fiscal jefe de la comuna, Jocelyn Pacheco, a quien acusa de irregularidades en el debido proceso y un posible tráfico de influencias que involucraría al alcalde Patricio Ferreira.

El conflicto escaló luego de que Centeno fuera notificado como imputado por los delitos de denuncia calumniosa y obstrucción a la investigación. Esta acusación surgió apenas un día después de que el alcalde Ferreira fuera detenido tras ser denunciado por un presunto delito de violación por parte de una dirigenta.

Sin embargo, el alcalde de Alto Hospicio sostiene que la acusación en su contra es una "denuncia falsa con trasfondo político", señalando directamente a Osvaldo Centeno como el orquestador de dicha maniobra.

Por su parte, el administrador municipal se defiende asegurando que la fiscal Pacheco ha direccionado las diligencias de forma arbitraria. Según afirmó el funcionario, la persecutora se ha enfocado en validar la tesis del montaje político en lugar de investigar el fondo de la denuncia por violación que pesa sobre el jefe comunal.

Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia contra la fiscal Pacheco apunta a un presunto trato preferencial hacia el alcalde mientras este se encontraba bajo custodia. Centeno afirma que la fiscal le habría llevado pizza a Ferreira durante las horas de su detención, gesto que ha sido presentado como prueba de un eventual tráfico de influencias.

