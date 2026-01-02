Alto Hospicio: Administrador municipal denuncia a fiscal por presunto tráfico de influencias
Osvaldo Centeno acusó a Jocelyn Pacheco de priorizar una indagatoria en su contra por "denuncia calumniosa" tras la detención del alcalde Ferreira por presunta violación.
Acusa que la persecutora direccionó arbitrariamente las diligencias en su contra, luego de que el jefe comunal lo señalara como orquestador de la denuncia, que catalogó como falsa.
Centeno afirma que la fiscal le habría llevado pizza a Ferreira durante las horas de su detención, gesto que ha sido presentado como prueba de un eventual tráfico de influencias.