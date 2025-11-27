Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago27.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Policial | Delitos sexuales

Alcalde de Alto Hospicio fue detenido por una denuncia de violación

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Patricio Ferreira fue arrestado por Carabineros y trasladado a una comisaría.

La agresión sexual ocurrió, presuntamente, al interior de la propia Municipalidad.

Alcalde de Alto Hospicio fue detenido por una denuncia de violación
 Municipalidad Alto Hospicio (Facebook)

Ferreira es jefe comunal desde 2016 y fue reelecto en 2021 y 2024.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira (DC), fue detenido esta jornada por Carabineros por un presunto delito de violación.

Personal de la Tercera Comisaría de la comuna aprehendió a Ferreira y lo trasladó a la mentada unidad policial, a la que, posteriormente, se trasladó la fiscal jefe de Alto Hospicio, Jócelyn Pacheco. 

Los antecedentes preliminares indican que el supuesto ataque sexual afectó a una mujer y ocurrió en dependencias de la Municipalidad.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, confirmó la recepción de la denuncia, hecha por la víctima: "Señaló haber sido agredida sexualmente por parte del imputado, Don Patricio Ferreira", expresó en un video. 

"Se están realizando todas las diligencias necesarias a fin de verificar la existencia del delito y determinar la eventual responsabilidad del alcalde", agregó.

Steinert añadió, además, que la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía se constituyó en el centro asistencial donde la denunciante está siendo atendida, con el fin de brindarle apoyo y orientación.

La investigación se encuentra en desarrollo y bajo reserva.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada