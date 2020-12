Bomberos de San Fernando protestaron ante el municipio por el no pago de subvención

El Cuerpo de Bomberos de San Fernando realizó este viernes una protesta en el frontis del municipio local, con el objetivo de manifestar su descontento por el no pago de una subvención acordada por el organismo.

La manifestación fue encabezada por el superintendente de la institución, Víctor Bórquez, además de distintos voluntarios de las distintas compañías locales, y carros de bomberos que hicieron sonar sus sirenas.

"Son dineros que están aprobados, particularmente estos 20 millones de pesos que el Concejo Municipal aprobó en octubre y que lo han dilatado y han diltado, y no se ha entregado nada al Cuerpo de Bomberos de San Fernando. En qué nos ha afectado, en el pago a proveedores. Yo me comprometí con los proveedores de combustible y reparación, y hasta el día no les puedo pagar", indicó Bórquez.

Mediante un comunicado, el municipio local señaló que "el próximo lunes 14 se votará en comisión, la modificación presupuestaria que permitirá el pago de la subvención, la que de ser aprobada pasaría a votación en el Concejo Municipal el día martes 15 de diciembre".

"Como municipio, siempre hemos estado dispuestos en apoyar a Bomberos, por lo que esperamos entregarle la subvención a la brevedad posible", puntualizó el documento.