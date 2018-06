Certifican en alfabetización digital a vecinos de Alto Hospicio

Aprender acerca del uso básico del computador y el internet fue lo que 16 vecinos de Alto Hospicio lograron mediante un curso de alfabetización digital impartido por la municipalidad de la comuna y el programa Biblioredes de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).

Las participantes, en su mayoría dueñas de casas, pudieron aprender acerca del uso y aplicación de programas como Microsoft Word, Microsoft Power Point y Microsoft Excel, curso que se suma a los de peluquería y estilistas que ofrece la casa consistorial.

Cindy Ticona es una de las beneficiarias de esta iniciativa, agradeció la oportunidad y afirmó que "esto es muy valioso para mí porque me enseñó cosas que no sabía y me abrió muchas puertas, de verdad me siento feliz de haber aprendido".

En la misma línea se manifestó Martiza Rivas quien dio gracias a sus profesoras por la paciencia. "Muy agradecida por esta oportunidad que nos están dando a nosotras las mamás dueñas de casa quienes nos vemos favorecidas con esto y eso es lo más importante", expresó otra de las beneficiadas.

Al respecto el alcalde Patricio Ferreira dijo que "es un orgullo ver como los vecinos de la comuna se capacitan, aprovechan estas oportunidades que hemos generado en el municipio junto a estamentos públicos, con el solo propósito de que los hospicianos puedan desarrollarse".