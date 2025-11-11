Condenan a exmarinos por homicidio de persona con discapacidad en Iquique

El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique dictaminó este lunes condena por homicidio calificado contra dos exmiembros de la Armada implicados en el asesinato de Milton Domínguez, un ciudadano colombiano en situación de discapacidad que recibió una brutal golpiza el 19 de mayo de 2023.

"Lo que el Tribunal da por acreditado es la participación de ambos como autores de un delito de homicidio calificado, con la circunstancia de la alevosía, toda vez que actuaron sobre seguro, atendido que la víctima se encontraba en condición de discapacidad, sin una pierna, en el piso y utilizaron sus propias muletas para darle muerte", detalló el fiscal Francisco Almazán.

El persecutor también reveló que, si bien uno de los imputados "solo dio un golpe con un con un cinturón a la víctima, tal como él mismo lo dijo en el juicio y su propia defensa, prestó cobertura a la acción y que fue lo que determinó que el Tribunal diera esa calificación jurídica".

Un aspecto relevante del proceso fue la decisión de uno de los acusados de rechazar una salida alternativa ofrecida por el Ministerio Público, optando por ir a un juicio oral y presentar un peritaje externo. Este peritaje fue finalmente considerado por el tribunal, contribuyendo a acreditar su participación en el delito.

AHORA🔴 Condenan por homicidio calificado a dos exmarinos detenidos por el asesinato de Milton Domínguez en #Iquique: Tribunal acreditó la participación de ambos en calidad de autores y fijó para el 20 de noviembre la lectura de sentencia @Cooperativa @chvnoticias #Tarapacá pic.twitter.com/Ebgsr8JSye — Hans Gotterbarm (@hansgotterbarm) November 11, 2025

Por su parte, la abogada defensora de la familia de Milton Domínguez, María José Gutiérrez, valoró la resolución, señalando que "el Tribunal hace mención que incluso no solamente la prueba presentada tanto por la Fiscalía como por los querellantes fue relevante para la decisión, sino que también considera la que la propia prueba presentada por la defensa sirvió para ratificar cada uno de los puntos a los que nosotros apostábamos, que era la condena por un homicidio calificado".

La audiencia para la lectura de sentencia, donde se especificarán las penas en años para los dos condenados, fue fijada para el 20 de noviembre a las 10.00 de la mañana.