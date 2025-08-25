TOP de Iquique fijará audiencia para exmarinos acusados de homicidio

El Tribunal Oral en lo Penal deberá fijar fecha y hora para la audiencia en contra de dos exmarinos que fueron formalizados por el homicidio de Milton Domínguez, un ciudadano colombiano en situación de discapacidad que murió tras una brutal golpiza ocurrida el 19 de mayo de 2023.

Cuatro exfuncionarios de la fragata Almirante Cochrane fueron detenidos por el hecho. Dos de ellos fueron condenados en procedimientos simplificados, mientras que los demás irán a juicio por el delito de homicidio calificado, aunque la defensa de los imputados asegura que la víctima falleció por falta de atención en el hospital regional.

El fiscal Francisco Almazán detalló que "tenemos una prueba extensa testimonial, pericial, documental, fotografía, video y otras evidencias periciales también importantes y toda fue validada en la audiencia de preparación. Nosotros tenemos claridad respecto a la causa de muerte, la indicó el SML en su minuto, a próposito de las lesiones provocadas por los imputados".