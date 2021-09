Conductor perdió el control y arrolló a dos personas en Iquique: Una falleció en el lugar

Un fatal atropello se registró la tarde de este jueves en el centro de la ciudad de Iquique, que dejó a una persona fallecida y a otra en estado grave.

El hecho se produjo en la intersección de calle Barros Arana con Latorre cuando un vehículo de color blanco, que circulaba en dirección poniente, perdió el control del automóvil impactando a dos peatones que se encontraban en la vereda, según información policial.

Tras el hecho, uno de los transeúntes falleció en el lugar, mientras que el otro fue trasladado con riesgo vital hasta el Hospital Regional de Iquique.

Sin embargo, la versión de testigos en el lugar da cuenta que, además del exceso de velocidad a la que iba el conductor, el accidente se produjo por un pronunciado hoyo en la calzada.

"Venía el auto a exceso de velocidad y cayó a ese hoyo que está ahí. A mí me pasó rosando y a los dos caballeros los sacó volando. Un caballero chocó con el poste y ese fue el que falleció, el que choco con la cabeza en el poste. Después se quería arrancar el chofer pero yo no lo dejé arrancarse. La estoy contando de milagro y gracias a dios no me pasó nada", indicó a Cooperativa Regiones un testigo que presenció el hecho.

🔴 Accidente deja 1 fallecido en #Iquique. Testigos aseguran q, además del exceso de velocidad, choque se produjo por un hoyo en la calzada. Estado del pavimento alrededor del Mercado es deplorable. Auto perdió el control y arrolló a 2 personas, una de ellas murió @Cooperativa pic.twitter.com/d8vL1Xg2up — Dani Esquivel (@fridaturbina) September 2, 2021

Por instrucción del fiscal de turno se solicitó la concurrencia de la SIAT de Carabineros al lugar para esclarecer las circunstancias del accidente de tránsito.