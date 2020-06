Consejero regional responsabilizó a faenas mineras por altos contagios en Pozo Almonte

Un llamado a paralizar la actividad minera en la Región de Tarapacá fue el que hizo el consejero regional José Miguel Carvajal, a raíz de los altos contagios por Covid-19 registrados en la Provincia del Tamarugal, zona que concentra ocho faenas mineras y un total de 305 contagios.

Según el core, la movilidad que produce el rubro en comunas como Pica o Pozo Almonte, localidad por donde históricamente ha transitado la actividad minera en la zona, ha sido uno de los principales propagadores del virus.

"Me asombra cómo algunos sectores resultan ser intocables incluso cuando sabemos que no hay personas inmunes a esta pandemia. De una u otra manera todos podemos contagiarnos, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y también niños o jóvenes pueden perder su vida. Sin embargo, la minería en nuestra región no detiene sus operaciones. El comercio de Zofri, o el turismo, que generan mayor empleo en la región, se detuvieron hace mucho tiempo, y las ferias ambulantes se muestran muy disminuidas. Pero las empresas mineras no", señaló.

Carvajal agregó que "es el momento de que la minería haga los mismos esfuerzos, y considere el cuidado de sus trabajadores. Ya sabemos que son varios los casos reportados en las distintas faenas. Muchos todavía tenemos la percepción que el constante viaje de mineros de otras regiones a nuestra ciudad, provocó una transmisión mayor del virus en la Provincia del Tamarugal, y la preocupación por nuestra población es grande".

"La actividad minera no puede parar"

El seremi de Minería de Tarapacá, Gonzalo Vidal, respondió a sus dichos e indicó que no comparte la información, argumentando que se están cumpliendo con todos los protocolos de seguridad.

"Ha sido lejos la industria que menos ha colaborado, afortunadamente, en la propagación de esta pandemia. Estamos haciendo el trabajo con el mínimo de dotación posible para no paralizar la faenas mineras en la región", expresó.

Según Vidal, de los 23 mil 937 personas contratadas por las ocho empresas mineras de la Región de Tarapacá, siete mil 846 trabajadores se encuentran cumpliendo funciones, reduciendo a menos de un tercio la fuerza laboral.

Frente a una eventual paralización de actividades que postula el consejero, Vidal fue enfático: "La actividad minera no se puede paralizar porque si no sería un descalabro económico imposible de remontar para el Estado de Chile a raíz de la pandemia".