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Tópicos: País | Región de Tarapacá

Detienen a sujeto que amenazó de muerte a fiscal contra el crimen organizado en Iquique

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El imputado abordó al persecutor en la vía pública.

Detienen a sujeto que amenazó de muerte a fiscal contra el crimen organizado en Iquique
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Un sujeto fue detenido en este martes en Iquique tras amenazar de muerte a Cristóbal Platero, fiscal del equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región de Tarapacá.

El hecho ocurrió cuando el persecutor transitaba por la vía pública en el sector sur de la ciudad junto a su pareja, momento en que fue abordado por un individuo que lo intimido y lo amenazó de muerte.

Tras la amenaza, el sujeto huyó del lugar, pero fue interceptado horas más tarde por personal de Carabineros.

A raíz de lo ocurrido, se instruyeron diligencias al OS-9, unidad especializada que realiza empadronamientos y levantamiento de evidencia para esclarecer los hechos.

El detenido pasará a control de detención en las próximas horas.

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