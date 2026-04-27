Detienen a sujeto que amenazó de muerte a fiscal contra el crimen organizado en Iquique
El imputado abordó al persecutor en la vía pública.
El imputado abordó al persecutor en la vía pública.
Un sujeto fue detenido en este martes en Iquique tras amenazar de muerte a Cristóbal Platero, fiscal del equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región de Tarapacá.
El hecho ocurrió cuando el persecutor transitaba por la vía pública en el sector sur de la ciudad junto a su pareja, momento en que fue abordado por un individuo que lo intimido y lo amenazó de muerte.
Tras la amenaza, el sujeto huyó del lugar, pero fue interceptado horas más tarde por personal de Carabineros.
A raíz de lo ocurrido, se instruyeron diligencias al OS-9, unidad especializada que realiza empadronamientos y levantamiento de evidencia para esclarecer los hechos.
El detenido pasará a control de detención en las próximas horas.