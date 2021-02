En una semana detectan 47 eventos clandestinos en Tarapacá

Un total de 47 eventos clandestinos han sido denunciados durante la última semana en la Región de Tarapacá.

Así lo indicó el coordinador regional de Seguridad Pública, Andrés Cappona, quien señaló que "si bien no se denominan fiestas clandestinas, son eventos que se realizan dentro del horario de toque de queda".

Lo anterior, según Cappona, es el resultado del fono denuncia +56 9 53804972 que la Seremi de Salud de Tarapacá ha dispuesto las 24 horas para que la comunidad pueda reportar dichas situaciones.

"El equipo de fiscalizadores del Departamento de la Seremi de Salud concurre al lugar y ahí si constatan que, efectivamente, se está cometiendo algún tipo de acto que no está permitido en el toque de queda, que son en este caso reuniones con más de cinco personas, atendido que Iquique y Alto Hospicio están en Fase 2 y con cuarentena los fines de semana, se cursa la infracción correspondiente de acuerdo al acta que se levanta por infracción al artículo 318. En caso contrario, si las partes no abren la puerta o no prestan colaboración, se procede con Carabineros de manera inmediata", explicó.

Es así que en dichas fiscalizaciones se han logrado desbaratar dos clandestinos que funcionaban como prostíbulo.

"El primero con 11 personas al interior del domicilio, incautándose además una gran cantidad de alcohol. Y además, este fin de semana se desbarató otro donde fueron detenidas 15 personas, de las cuales 14 eran extranjeros y uno chileno, de los cuales, además, dos de ellos eran reincidentes en el delito de infracción al artículo 318 del Código Penal", cerró Cappona.