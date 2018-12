Entregan licencias de educación a jóvenes hospitalizados

Este año, 46 estudiantes, recibieron sus licencias de enseñanza básica y media, en la modalidad Aula Hospitalaria, que busca ir avanzando en la educación de personas que requieren tratamienots médicos al interior del centro médico de Iquique, en la Región de Tarapacá.

Para la docente Evelin Pasten este año ha sido muy gratificante. "Es el segundo año que estoy en aula y es gratificante porque ayudamos a los niños, muchos de ellos nunca han ido a la escuela o llevan muchos años sin escuela, es enriquecedor porque nos volvemos como una familia. Además, este año aprendimos braille para integrar a muchos niños que tendrán problemas de visión y lengua de señas porque tenemos apoderados con discapacidad auditiva y niños con síndrome de Down para quienes es más fácil comunicarse en sengua de señas"

Elias Reyes, pasó a Octavo Básico y dijo "me ha ido bien y me gusta. Lo que más me gusta es lenguaje, estoy muy contento".

El seremi de Educación de Tarapacá, Natan Olivos, explicó que "también queremos felicitar a los apoderados por el esfuerzo que día a día ponen y que ha contribuido a ese logro y especialmente a los niños que son los grandes actores y que han dispuesto todo su esfuerzo y tesón para sortear este desafío".

El Aula Hospitalaria San Sebastián entrega educación a un total de 51 estudiantes que se encuentran internados o que reciben tratamiento médico en el Hospital Regional de Iquique o en sus casas.