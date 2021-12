Gobernadores regionales de todo el país se reunirán este 1 y 2 de diciembre en Tarapacá

Ya está todo listo y dispuesto para lo que será el segundo encuentro de gobernadores regionales que se llevará a cabo este miércoles 1 y jueves 2 de diciembre en la Región de Tarapacá.

La ex Oficina Salitrera Humberstone fue escogido como el lugar donde los 16 gobernadores de todo el país tratarán diversos temas, entre ellos, la formalización de la primera Asociación de Gobernadores Regionales de Chile.

Sobre la instancia, el gobernador de la Región de Magallanes, Jorge Flies, manifestó que "en marzo nosotros como Gobierno Regional tenemos que avanzar hacia la solicitud de más competencias regionales y en ese aspecto nos estamos poniendo de acuerdo, estamos trabajando en equipo y vamos a hacer la presentación en conjunto de aquellos temas comunes".

En la misma línea el titular de la Región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, expresó que "vamos a tener la posibilidad de discutir sobre el desarrollo de los territorios de nuestro país, esperamos que cada uno de los debates permita orientar cuál es el desarrollo de este país que nosotros sentimos, como gobernadores regionales, debe estar planteado desde la lógica desde los territorios, es decir, gobernar Chile desde las regiones".

En tanto, el gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz, sostuvo que "ahora nos vamos a encontrar con los dos candidatos presidenciales y vamos a conversar con ellos, cuáles serán los compromisos que tendrán con las regiones".

Asistencia de Boric, ausencia de Kast

Respecto de esto último, solo el candidato de Aprueba Dignidad y la centro izquierda, Gabriel Boric, confirmó su asistencia al encuentro durante este martes, instancia en la que manifestó contar con el apoyo de la gran mayoría de los gobernadores de cara al balotaje.

"Tenemos un compromiso profundo con la descentralización, yo soy un candidato de regiones, mañana vamos a estar en Iquique, nosotros ya nos comprometimos con los gobernadores regionales a en nuestro gobierno terminar con la figura del delegado presidencial para empoderar y que las decisiones se tomen en las regiones y no en una oficina desde Santiago, así que vamos a estar allá para replantear ese compromiso, y no me cabe ninguna duda que tendremos el apoyo de la mayoría de los gobernadores electos", señaló.

Quien no asistirá al encuentro es el candidato José Antonio Kast. Según informaron desde el GORE Tarapacá que, pese a ser invitado, no se pudo concretar la venida de la carta del partido Republicano hasta la zona, por lo menos, en la primera jornada debido a su gira por Estados Unidos.

Sin embargo, habrá que ver si de alguna forma José Antonio Kast dirá presente en la instancia que esperaba recoger la postura de ambos presindenciables en materia de descentralización, entre otros temas.