Iquique: Solicitudes para eventos de fin de año vencen este miércoles

Este miércoles 18 de diciembre a las 17:00 horas vence el plazo para que los organizadores de eventos masivos de fin de año presenten la solicitud ante la Gobernación Provincial de Iquique.

Así lo informó la repartición tras la realización de la décima reunión del Comité Provincial de Seguridad Pública, en la cual se determinó dicha fecha como último plazo.

Ante este panorama, el gobernador de Iquique, Álvaro Jofré, expresó que hasta el momento sólo dos solicitudes han sido presentadas.

"En efecto, hasta ayer hemos recibido formalmente dos solicitudes para eventos masivos; una en el Hotel Cavancha, en calle Capitán Roberto Pérez 250, y el otro en la discoteca Goss, Vía 3 manzana L lote 12 sitio 2 de Bajo Molle", dijo Jofré.

En tanto, este jueves 19 se realizará una reunión con los organizadores para que den a conocer los planes de seguridad de los recintos, mientras que el próximo lunes 30 de diciembre se llevará a cabo una completa fiscalización intersectorial.

Así también los que soliciten las autorizaciones tendrán hasta el viernes 27 para presentar todos los documentos requeridos.

En ese sentido, Jofré indicó que quienes no cumplan con la normativa vigente no serán autorizados.

"Y en estos no tenemos dobles lectura. Quienes no cumplan con los requerimientos de los distintos servicios, no serán autorizados y tampoco habrá más plazo, considerando que tienen bastante tiempo para cumplir con todos los requisitos".