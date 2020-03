Más de 22 mil litros de desinfectante se han rociado en espacios públicos de Iquique

Un total de 22 mil litros de limpiador desinfectante se han rociado por diversos lugares públicos de Iquique, en el marco de la sanitización que el municipio local ha efectuado en la ciudad con amonio cuaternario, como parte de las medidas preventivas para evitar la propagación de Covid-19.

Desde la Dirección de Mediambiente de la casa consistorial -encargados de su aplicación- señalaron que dicho líquido posee un amplio espectro de eliminación de microorganismos como virus, bacterias, hongos, levaduras y esporas; permanece activo después de su aplicación, y se queda en el ambiente por alrededor de 15 minutos, sin ser un agente tóxico ni corrosivo.

Su aplicación se ha realizado en las inmediaciones de la Municipalidad de Iquique, el Marinero Desconocido, el entorno del Museo Corbeta Esmeralda, el Terminal Rodoviario, la Piscina Alcalde Godoy, todos los cuarteles de Bomberos, terminales agropecuarios, y el centro de la ciudad.

En el caso de los centros de salud familiar, se procede a su sanitización con amonio cuaternario todos los días desde las 21:00 horas. Misma situación que ocurre en el Hospital Regional, en donde se han higienizado sus principales accesos.

"Hemos tenido muy buena recepción de esta tarea por parte de la comunidad en los barrios y es una medida muy importante porque el Coronavirus no vive en los espacios higienizados. Nuestros funcionarios están haciendo una gran labor, pero que no tendrá efecto si la gente no atiende el llamado a no salir de sus hogares, en la medida de lo posible", indicó el alcalde de Iquique, Mauricio Soria.

El jefe comunal además indicó que el trabajo de sanitización es realizado por cuadrillas de cuatro personas, las que rocían unos tres mil 200 litros diarios.