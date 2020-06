Municipio de Alto Hospicio inició investigación por entrega de cajas con mercadería en batea de basura

El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, instruyó una investigación sumaria tras la polémica entrega de cajas con alimentos que se realizó durante la jornada de este martes en la comuna.

Vecinos denunciaron que las cajas con mercadería comprometidas -por el Gobierno y el municipio local- para el sector Santa Rosa de la ciudad, fueron trasladadas hasta el lugar en una batea para la recolección de escombros y basura que el municipio utiliza para llevar a cabo operativos de aseo.

El concejal de Alto Hospicio Gonzalo Prieto hizo eco de estas denuncias a través de su cuenta de Facebook y catalogó la situación como un "error impresentable".

Desde el muncipio indicaron que la estructura se encontraba guardada y sin uso por parte del Departamento de Aseo y Ornato y que antes de ser utilizada fue sanitizada.

Desde la casa consistorial manifestaron que la denominada "batea" fue sanitizada antes de ser ocupada. (Foto: Municipalidad Alto Hospicio)

A través de un video, el jefe comunal pidió perdón a los vecinos afectados indicando que ya instruyó una investigación sumaria para establecer responsabilidades.

🛑 Hoy cometimos un error logístico injustificable, pese a estar sanitizada completamente, trasladamos una pequeña parte de las cajas de mercadería, en una tolva que tiene otros fines.

Frente a esto el intendente Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, sostuvo que "espero en lo personal que esto no vuelva a ocurrir. No por correr llegamos más rápido y no por la presión de la gente tenemos que tomar decisiones erróneas. Lamento la situación y no se volverá a repetir".