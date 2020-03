Pasajeros bolivianos abandonados en Colchane generaron alarma por riesgo de contagio

El abandono por parte de un microbús a un grupo de pasajeros de nacionalidad boliviana en el poblado de Colchane, causó la indignación y preocupación de sus habitantes este lunes.

El malestar de los pobladores se debió a que cerca de 30 pasajeros quedaron a la deriva luego que el conductor del bus que abordaron en la ciudad de Iquique, con destino al Complejo Fronterizo de Colchane, los hiciera bajar en a uno tres kilómetros de la frontera, causando la molestia de los comuneros por ser un posible riesgo de contagio por Coronavirus para la población.

Gimanesa Pacha, habitante de la comuna de Colchane, manifestó que "está llegando gente de Bolivia para ir a su país, sabemos que las aduanas bolivianas están cerradas y la gente queda aglomerada en Colchane. Pedimos que no dejen pasar más gente. Se sabe que desde Huara hasta aquí son entre dos a tres horas y la aduana boliviana cierra a las 14:00 horas".

Además, hizo un llamado al Gobierno solicitando el resguardo de la comunidad, haciendo hincapié en la gran cantidad de adultos mayores que viven en el poblado.

"Aquí está quedando amontonada la gente y nosotros no los conocemos, no sabemos de dónde vienen, ni con qué diagnóstico, tenemos hijos y muchos adultos mayores. Lo que pedimos es resguardar la comuna y no permitir más gente aquí. Todos los días llegan más de 20 pasajeros, queremos que nos escuchen, estamos solos, y Carabineros no puede contener esto", sostuvo.

Frente a esto, el alcalde de Colchane, Javier García, invitó a las autoridades a ser más prolijas en cuanto a la fiscalización del transporte que concurre hasta la comuna.

"Este incidente debe poner en alerta a las autoridades de gobierno y al general de la Defensa Nacional de Tarapacá. Los debe llamar a (a las autoridades) a ser más prolijos, no se les puede colar un transporte no autorizado que deje a los pasajeros a la deriva, pasajeros que no tienen ni un control sanitario y que no vienen de Iquique si no que de ciudades tan distantes como Santiago", finalizó.

Recurso

A lo anterior, se suma el recurso de protección que presentó ante la Corte de Apelaciones de Iquique el alcalde de dicha comuna solicitando el cierre de la frontera.

"Solicitamos el cierre total por 15 días del Complejo Fronterizo Colchane. También solicitamos se decrete cuarentena regional a raíz del avance progresivo del Coronavirus", explicó.