Tarapacá: Ocupación de camas UCI supera el 95% y ya son 77 mil los rezagados en la región

A más de un año de pandemia y con el proceso de vacunación contra el Covid en marcha, las cifras en la Región de Tarapacá siguen preocupando a las autoridades ya que, pese a los insistentes llamados, son 77 mil 834 las personas rezagadas que aún no se inoculan contra el Coronavirus en la región.

Así lo señaló el seremi de Salud de Tarapacá, Manuel Fernández, quien especificó que a la fecha "tenemos más de 77 mil personas que no han recibido su primera dosis. En ese sentido, hoy se concentran en el rango que va de 18 a 39 años y de 40 a 49 años, como el grupo etario con menor cobertura".

Lejos de la "inmunidad de rebaño"

Según cifras del Minsal, el primer grupo presenta un total de 33 mil 593 personas que aún no han sido inoculadas, y el segundo grupo mantiene un total de 20 mil 408 que tampoco se han podido inmunizar con la primera dosis. Justamente son pacientes de estos dos grupos los que hoy mantienen a la UCI del Hospital de Iquique a su máxima capacidad.

"La ocupación del hospital es importante, de hecho si uno revisa las personas que se hospitalizan, los menos son los que están vacunados, y ese es el gran problema que estamos teniendo, de hecho si nosotros recordamos lo que se planteó con la campaña de vacunación, que en esta época a fines de junio principio de julio íbamos a tener la imunidad de rebaño, estamos bastante lejos de eso", indicó a Cooperativa Regiones la infectóloga del Hospital Regional de Iquique, doctora Olga López.

En ese sentido la facultativa sostuvo que "cuesta llegar a la meta porque tenemos mucha población que se está enfermando que no está vacunada. Uno habla con ellos y tienen poca confianza en las vacunas, piensan que se van a enfermar, que se van a agravar con las vacunas, y eso en la práctica está afectando el ingreso de los pacientes".

López insistió en que el mensaje en cuanto a la vacunación debe ser más claro. "Acá el llamado importante que hay que hacer es plantearle a los pacientes que la vacuna es segura, que evita los cuadros graves, aunque hay casos que se escapan, es mucho mejor a que no estén vacunados", precisó.

Ocupación superior al 95%

En paralelo, desde el Colegio Médico Regional de Iquique también expresaron su preocupación por la crítica situación que está atravesando, en específico, la Unidad de Paciente Crítico Adulto (UPCA) del principal recinto asistencial de la región.

"Nos preocupa la gran saturación que ha tenido la Unidad de Cuidado de Paciente Crítico del Hospital de Iquique con una ocupación durante el último mes superior al 95 por ciento permanentemente. Esto ha sido resuelto de la mejor manera posible con aerotraslados, dentro las posibilidades que da el Ministerio de Salud, con camas críticas que están distribuidas en todo el hospital, en las áreas de pabellón, urgencia, pediatría, etc.", dijo el secretario de Colmed Iquique y jefe de la UPCA Iquique, doctor Roberto Gálvez.

En ese marco, Gálvez también apuntó a la falta de vacunación como un factor de riesgo.

"Hemos visto que más del 95 por ciento de los pacientes graves que tenemos en la unidad, son pacientes que no han acudido a la vacunación. Es bastante poco probable tener la enfermedad grave y llegar a la unidad de cuidados intensivos, si la vacunación está completa. No se entiende por qué todavía en Tarapacá menos del 50% de las personas menores de 50 años no tienen su esquema de vacunación completa siendo que existen más de 19 vacunatorios en la ciudad, y las vacunas están disponibles", finalizó.