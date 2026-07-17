Alerta roja para Región de Valparaíso debido al sistema frontal

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, informó que se decretó alerta roja para la Región de Valparaíso debido a las múltiples emergencias y alertas de evacuación en varias comunas debido al sistema frontal que afecta desde la zona norte al sur del país.

Según los últimos reportes de la Armada, el fenómeno climático ha dejado más de 130 milímetros de agua caída en el sector costero, lo que ha obligado a las autoridades a activar protocolos de emergencia máxima.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) activó el sistema de alerta de mensajería SAE para solicitar la evacuación de los sectores Ribera Belloto Norte, Infante y el Sol, en la comuna de Quilpué (Región de Valparaíso), por el desborde del Estero Quilpué.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, explicó que "hemos solicitado un COGRID de urgencia respecto de algunas características técnicas que hemos encontrado en otros sectores de la comuna de Quilpué, específicamente en los sectores de Retiro, El Sol, también en la zona de Belloto, Belloto Centro y Belloto Norte".

"En este caso hemos hecho una proyección, que es la misma proyección que hicimos el día de ayer, y evidentemente hemos dirimido en este COGRID que vamos a solicitar la evacuación preventiva y voluntaria para los sectores de: desde Infante, calles desde calle 10 entre el estero Infante hasta pasaje Los Espinos; Chacabuco, Avenida Puelma, Aviadora Acevedo; Avenida Industrial con El Esfuerzo hasta calle Los Naranjos", enfatizó.

Senapred también hizo un llamado a evacuar el sector Otaegui, en la comuna de Valparaíso, ante el desborde del Estero El Sauce.

Las medidas se dan en el marco del sistema frontal que afecta desde la zona norte hasta el sur del país.

El organismo también hizo un llamado a evitar acercarse a la ribera del Río Petorca, en las comunas de Petorca y la Ligua, por alerta de crecida; y también a la ribera del Estero Reñaca, en la comuna de Viña del Mar.