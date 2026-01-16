Armada rescató a tres tripulantes de yate encallado en Algarrobo

Tres tripulantes de un yate fueron rescatados este viernes en la zona rocosa de Islas Bajas, costa de Algarrobo, en la Región de Valparaíso, luego de que su embarcación encallara y quedaran imposibilitados de salir por sus propios medios.

"Se desplegaron de inmediato nuestros medios terrestres, marítimos y aéreos. El helicóptero de la DGTM realizó el rescate de los tres tripulantes que se encontraban a bordo, quienes estaban expuestos a los fuertes golpes del oleaje predominante", informó el capitán de Puerto de Algarrobo, Sergio Sánchez, quien explicó también que la decisión de utilizar recursos aéreos se debió a "la dificultad de accesibilidad al lugar".

Los tres tripulantes fueron trasladados a la zona de playa y se encuentran en buen estado de salud. Según información preliminar, el encallamiento del yate habría sido provocado por "problemas en el manejo de la nave." Ante este incidente, la Armada realizó un llamado a la precaución para todos los bañistas y navegantes.