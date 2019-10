Asaltan instalaciones de trolebuses de Valparaíso

Un grupo de al menos cuatro sujetos asaltó el taller mecánico de los trolebuses de Valparaíso, intimidando a sus trabajadores con armas, aparentemente, de fuego.

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando los antisociales ingresaron al estacionamiento del recinto en un vehículo que mantenía encargo por robo desde el 3 de octubre, en Viña del Mar.

"Acceden retrocediendo a este lugar, se bajan algunos sujetos, intimidan a quienes se encontraban en el primer piso y luego intimidan a quienes estaban en el segundo nivel donde se encontraba esta caja fuerte", dijo el teniente Juan Delgado de la Dirección Criminalística - Labocar Valparaíso.

El oficial agregó que "no hubo lesionados, pero los individuos habrían sido agresivos al momento de actuar. Lo hicieron mediante el uso -al parecer- de armas de fuego, intentaron sustraer la recaudación desde la caja fuerte, no logrando el objetivo porque no sabían dónde se encontraba el dinero".

Sin embargo, los antisociales lograron sustraer "algunas especies de valor de las mismas víctimas", para luego fugarse.

Personal del Labocar y el OS9 de Valparaíso quedaron a cargo de las diligencias para dar con el paradero de los autores del delito.