Brote de Covid afecta a la Escuela de Montaña del Ejército en Los Andes

Tras un testeo masivo a los conscriptos de la Escuela de Montaña de Los Andes, 36 uniformados dieron positivo a Covid-19.

La información fue confirmada por la Gobernación de Los Andes, quienes señalaron que se trata de jóvenes que, hace más o menos un mes, se habían incorporado a la etapa de formación en el recinto militar ubicado a uno 50 kilómetro del centro urbano de la comuna de Los Andes.

"No son los mismos uniformados que han estado realizando controles sanitarios, que hemos visto en la calle. En general, esa es la dotación permanente de la Escuela de Montaña, este es un grupo (el contagiado) que estaba confinado, que no había tenido contacto con nadie de la población", dijo el gobernador, Sergio Salazar.

Debido a la lejanía del lugar, la autoridad indicó que algunos conscriptos que presentaban sintomatología optaron por residencias sanitarias "para quedar más cerca de algún centro hospitalario, por si alguno se agrava".

Asimimo, Salazar dijo que "hay mayor grado de preocupación porque es un grupo que no había estado dentro de los grupos objetivos de la vacunación, por lo tanto hay una preocupación porque puedan gravarse".

Sin embargo, agregó el gobernador, "se trata de gente joven, que no debiera tener patologías de base, si no no podrían estar haciendo su servicio militar".