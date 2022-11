Concejales denunciaron a alcaldesa Ripamonti por millonario gasto en fotos con su retrato

Por gastar cerca de 2,5 millones de pesos en fotografías oficiales con su retrato, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, es acusada de presunta falta a la probidad por parte de concejales de su comuna.

Se trata de los ediles Jorge Martínez (UDI), Antonia Scarella (IND-UDI) y René Lues (DC), quienes denunciaron ante la Contraloría General de la República a la jefa comunal por gastos en publicidad, imprimir, enmarcar y distribuir 150 fotografías de ella en diversas dependencias del municipio y de la corporación.

Ante esta denuncia, Ripamonti indicó se trató de una tradición pero que de igual forma obedecerán lo que determine el ente contralor, además destacó que la fiscalización es parte de la potestad de los concejales y de la comunidad.

"Es una tradición, al menos, en esta comuna. Por eso, cuando entramos hace 16 meses atrás una unidad del municipio tuvo la idea natural de reemplazar la imagen anterior de la exalcaldesa por la de la nueva autoridad comunal", destacó la alcaldesa, quien señaló también que "esto solamente ha sido utilizado como una imagen institucional dentro del Municipio, no se utiliza para hacer regalos o como propaganda en ningún aspecto".

"Lo realmente interesante es reflexionar por qué tres concejales de derecha se ven tan afectados por la remoción completa y definitiva de la imagen de la exalcaldesa Virginia Reginato", cuestionó la jefa comunal.

"LO QUE DICE LA ALCALDESA ES FALSO"

El DC René Lues, uno de los denunciantes, criticó la defensa de Ripamonti y aseguró que es "categóricamente falso" que esta compra de fotos sea una política de protocolo y de una costumbre en el Municipio.

"No existe una política de protocolo, no existe un decreto alcaldía, no existe una ordenanza al respecto, nada de eso existe. Y si fuese una costumbre, como ella dice, sería entonces una mala costumbre", cuestionó el concejal.

Ante esto, indicó que "en lugar de continuar esa mala costumbre, ella debió haberla cambiado y no lo hizo. Prefirió gastarse tres millones de pesos en fotografías de ella para instalarlas en distintos colegios municipalizados y también en dependencias municipales".

El actuar de la alcaldesa también fue abordado por el diputado RN Andrés Celis, quien cuestionó "los gustitos personales, (sobre todo) cuando cuestan dos millones y medio de pesos, y que más encima lo pagan los viñamarinos y viñamarinas a costa de no poder invertir estos dineros en los campamentos, en la salud municipal, en poder combatir la delincuencia, en reparar las calles, etc".

"Hay jurisprudencia administrativa abundante; usted es abogada, sabe que eso es absolutamente ilegal. La invito a reparar este mal causado, a reintegrar estos fondos y, de alguna forma, enmendar este tremendo error", solicitó el parlamentario.